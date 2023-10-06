بدء أعمال تطوير المحولات الكهربائية في التأمين الصحي بكفر الشيخ

بدأت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع محافظة كفر الشيخ، تطوير منظومة المحولات الكهربائية بالفرع، حيث تم إدخال المحول الجديد لتغذية مستشفى العبور كهربائيا واستبدال المحول القديم كخطوة أولى لتطوير شامل لكل منظومة المحولات، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تطوير منظومة المحولات بالهيئة العامة للتأمين الصحي

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر شعبان، مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع كفر الشيخ، أنّه جارٍ حاليا تطوير منظومة المحولات بالفرع، وتغيير الخطوط القديمة إلى خطوط جديدة، لتعزيز شبكة الكهرباء بالفرع.

استعدادات لتسليم الموقع الجديد لعيادة عمر بن الخطاب

وأكد «شعبان»، أنّ الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع كفر الشيخ تسعى حاليا لتسليم الموقع الجديد لعيادة «عمر بن الخطاب»، وتجري أعمال التجهيزات بالمبنى الجديد، حيث تُعد هذه العيادة من أهم المواقع الذي يهدف الفرع إنجازها لتقديم خدمة طبية متميزة للمنتفعين.

وكان فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، أعلن في وقت سابق، استقبال المرضى بالفترة المسائية بالتخصصات المختلفة، تيسيرا على المرضى.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال 5 عيادات

ويقدم فرع التأمين الصحي الخدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ بالفترة المسائية بعيادات «العبور، وعمر بن الخطاب، والصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان، وعيادة الحامول»، من الساعة الخامسة للساعة التاسعة مساءً.