تحرير 61 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بمراكز البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية بمراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط الآتي:

- مركز إيتاي البارود تم ضبط 13 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز للمواطنين.

- تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

- مركز كفر الدوار تم ضبط مخبز قام بتجميع 410 بطاقات تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة وآخر تصرف في 5 شكائر دقيق بلدي مدعم و8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

ضبط مخابز متوقفة عن الإنتاج

وفي دمنهور تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة 3 شهور مع توفير حصة الخبز للمواطنين و9 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز توقفت عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة ادوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.