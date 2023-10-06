أحد أبطال المقاومة الشعبية: كنت أصور تحركات العدو في سيناء وأرسلها للقاهرة

بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي استعاد فيها أبناء مصر من جيشها وشعبها، أرضهم الغالية من العدو الإسرائيلي، قدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وإيمان منصور، حلقة خاصة اليوم الجمعة، بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الفدائي عبدالمنعم قناوي، إنه كان أول من فكر مع زملائه في التطوع وبداية المقاومة الشعبية، ولا زال مرتبطًا بهم حتى اليوم، من خلال جدران منزله التي تزينت بصور زملائه الفدائيين وكأنهم معه طول الوقت.

«قناوي»: كنا نكتب الجوابات لأسر الضباط

وأضاف: «كنا آخر من ودّع جنودنا الذاهبين للحرب ضد العدو الإسرائيلي في سيناء، فقد كانوا الضباط سعداء للغاية، وقدمنا لهم المشروبات، وكتبنا لهم الجوابات وكنا نستخدم طابع البريد حتى نطمئِن ذويهم».

وتابع: «روحهم المعنوية كانت عالية للغاية، وكنا نقطع أسلاك الاتصالات التي استعملها العدو، ونضع الألغام في الطرق والمدقات التي يستعملها العدو شرق القناة، وكل هذه العمليات كانت تحدث ليلًا، وأتذكر مصطفى أبو هاشم ومحمود عواد، اللذان عبرا القناة عومًا، وكل واحد منهما ربط خنجرًا في قدمه، وذهبنا إلى الضفة الغربية حيث قطعنا كشافي نور».

تنفيذ عمليات فدائية في جبل عتاقة

وأتمّ الفدائي: «قبل العودة، حفر (عواد) في الأرض حتى يضع العلم، لأن العدو كان ينزعه دائمًا، بعد ذلك نفذنا عمليات كثيرة، وكنت ألتقط كل تحركات العدو في شرق القناة بسيناء وفي أثناء الثغرة وبعدها في جبل عتاقة لمدة 101 يوم، كنت ألتقط الصور وأرسلها إلى القاهرة عبر اللاسلكي، وكنا على قلب رجل واحد، وعندما يختار القائد أحدنا لعملية ما، كان يتمنى الباقون لو أنهم بدلا منه».