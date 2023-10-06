الرائد سمير نوح يروي لـ«الشاهد» كواليس ملحمة بحرية حدثت في حرب أكتوبر

قال الرائد سمير نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إنه بعد أن وصلته أنباء العبور في يوم 6 أكتوبر 1973، قرر البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، مهاجمة حقول بترول بلاعيم التي كان يسيطر عليها العدو الإسرائيلي.

الشهيد البطل أحمد مطاوع

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه اختار البطل أبو الحسن والعقيد طبيب محمد طه ناصر والراحل البطل مصطفى إبراهيم الغضنفر، والراحل البطل محمد فؤاد مراد والشهيد البطل أحمد مطاوع.

وتابع: «في يوم 10 أكتوبر، توجهنا لضرب تمركزات العدو في شرم الشيخ ورأس محمد، وكان اللانش عليه نحو 16 صاروخًا تستعمل عبر مؤقت ضرب، نضبط الصاروخ ونتركه في المياه وينطلق في موعده ويضرب الأهداف».

التزود بالوقود والصواريخ

وأوضح أنّ اللانشات انسحبت إلى شدوان للتزود بالوقود والصواريخ، ثم عادت لتهاجم: «وجدنا لانشات العدو بانتظارنا، لكنهم جبناء لم ينصبوا لنا كمائن بل أطلقوا النيران، وتعطل اللانش الذي كنا فيه، فشاهدت ملحمة بين لانشات العدو الضخمة ولانشاتنا الصغيرة».