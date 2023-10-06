الحزب الناصري يرفض بيان البرلمان الأوروبي: «أكاذيب» وتدخل سافر في شئون مصر

أدان الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن المصري الداخلي، مؤكدا الرفض التام لسياسة لي عنق الحقيقة من أجل الضغط على الدولة المصرية وقيادتها الوطنية، عبر إصدار بيانات مشوهة، ولا تمت للحقيقة بصلة.

وشدد على أن «قيادات وأعضاء الحزب يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية الوطنية المخلصة، وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى أتم الاستعداد لمجابهة أي معتد أيا كان، وبكل الآليات المتاحة»، مطالبا البرلمان الأوروبي بأن يهتم بقضايا مواطنيه وأزماتهم، وأن يتوقف عن سياساته الخارجية المعادية لكل ما هو مصري وعربي.

وندد الحزب بأي شخص تسول له نفسه الاستقواء بالغرب الاستعماري من أجل تحقيق مصالح شخصية أو نفعية، مؤكدا أن «شعب مصر الواعي الأصيل سيلفظه، وسيلقي به في مزبلة التاريخ مع الغرب الذي يستقوي به على وطننا، ولن يسمح أبدا لأي من كان أن يعيش في هذا الوطن عميل وخائن يزيف الحقائق، ويستقوي بعدو صريح من أجل تحقيق أهداف مشبوهة»

وأكد الحزب أن مصر التي علمت الدنيا الحضارة والثقافة لا تحتاج وصاية من أحد، خاصة الذين لا يمتون للإنسانية بصلة، بل يأخذونها شعارا زائفا من أجل التدخل في شئون الآخرين وابتزازهم، مضيفا «وأخيرا يؤكد الحزب رئيسا وقيادة وأعضاء الوقوف صفا واحدا ضد الغطرسة الأوروبية والأمريكية وعملائهم المحليين من أجل رفعة مصر وعزتها وكرامتها، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وجيشها البطل».