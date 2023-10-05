رئيس مجلس القيادة اليمني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تهنئة لمصر ورئيسها وجيشها

وأعرب «العليمي» باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني للرئيس السيسي عن خالص تهانيه وأمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري العزيز كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، وعن اعتزازه والشعب اليمني بالملحمة التاريخية التي توجتها القوات المسلحة المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، والتي غيرت مسار التاريخ وعززت لمصر الشقيقة مكانتها الرائدة، وللأمة العربية العزة والرفعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت».

موقف مصر التاريخي

وأشاد «العليمي» بموقف مصر التاريخي إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولًا إلى دورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بالعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاقها الواعدة على كافة المستويات.