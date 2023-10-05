مهند السادات عبر قناة «الناس»: نصر أكتوبر روح حية تضخ العزيمة في الأجيال الراهنة

قال الإعلامي مهند السادات، مذيع قناة الناس، إن ذكرى نصر حرب أكتوبر، هي روح حية لضخ العزيمة والعمل في الأجيال الراهنة لتجعلهم قادرين على البناء والتنمية.

احتفالية قناة الناس باليوبيل الذهبي

وأضاف خلال احتفالية قناة الناس باليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر، اليوم الخميس: «قل ما شئت عن أكتوبر فأبدًا لن توفيها حقها.. اذكر ما شئت عن بسالة وشجاعة أبطالها.. وجل ما تذكر محض غيض من فيض.. كثيرون منا لم يعايشوا أحداث تلك الملحمة.. ولكنهم سمعوا ورأوا العالم أجمع يتغنى بها.. ويقف احترامًا واعتزازًا وتقديرًا لأبطالها ورجالها».

واستكمل: «فتحية لمن خطط وجهز وبالحرب أمر.. تحية لمن صمد وصبر.. تحية لمن كبر وعبر.. تحية لمن نصر الله فانتصر.. تحية لمن جاد بالدماء.. وبذل العطاء .. التحية كل التحية لأرواح الشهداء.. خمسون عاما مضت وما نزال نحتفي.. ونحتفل.. ونعايش نشوة هذا النصر.. ويكأنه بالأمس كان.. السنون تتقادم.. والتحديات تتعاظم.. والمصريون هم هم.. دوما لسان حالهم: نحن نستطيع .. مصر تستطيع».

انتصارات أكتوبر المجيدة

وتحتفل قناة الناس، على مدار اليوم الخميس، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تقدم القناة خلال الاحتفالية فقرات خاصة عن الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر وكيف كان الإيمان بالله مفتاح النصر، كما تتضمن فقرات اليوم الحديث عن بطولات المرأة في نصر أكتوبر ودور الأطقم الطبية والتمريض في النصر، ودور بدو سيناء وكيفية التعامل مع الشائعات أثناء وقت الأزمات، ومنزلة الشهادة في الإسلام وشرف الجندية المصرية وخيريتها، ولماذا أوصى رسول الله بجند مصر.

ويشارك في الاحتفالية عدد من كبار العلماء والدعاة، وأبطال حرب أكتوبر، وبدو سيناء وفنانون ومؤرخون، ويختتم اليوم بباقة من الأغاني والأناشيد الوطنية مع فريق كورال أطفال غنوة.