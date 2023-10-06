حفل فني وورش عمل في ختام معرض دمنهور للكتاب

اختتم معرض دمنهور السادس للكتاب فعالياته، بعرض فني لفرقة كورال كفر الدوار وورش فنية متنوعة وحفل للفنان هاني شو.

معرض دمنهور السادس للكتاب

وشهد معرض دمنهور السادس للكتاب خلال فترة انعقاده مجموعة كبيرة من الندوات والفعاليات الثقافية، وسط حضور جماهيري كبير، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.

كما شهدت الأيام الماضية حالة من البهجة والنشاط داخل أروقة معرض الطفل بصفة عامة وحرص عدد كبير من الأسر على اصطحاب أبنائهم للمعرض، معبرين عن رضاهم وارتياحهم لأجواء التنظيم.

يذكر أن المعرض تم افتتاحه يوم 26 سبتمبر الماضي، واستمر لمدة 10 أيام بمشاركة أكثر من 30 دار نشر، كما شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة.

حراك ثقافي غير مسبوق

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تشهد حراكا ثقافيا غير مسبوق في ضوء تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستراتيجية بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب ودعوته بانتهاج المسار العلمي ونشر الثقافة والمعرفة.