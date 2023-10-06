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النائبة غادة عجمي تشارك في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بسفارة مصر بالإمارات

كتب:

محمد أباظة
02:41 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
النائبة غادة عجمي في الاحتفالية

النائبة غادة عجمي في الاحتفالية

شاركت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج في حفل الملحقية العسكرية والاحتفال بالعام الـ50 لانتصارات أكتوبر بمقر السفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك بدعوة من العقيد حسام البحقيري الملحق العسكري، وبحضور السفير شريف عيسي سفير  جمهورية مصر العربية في الإمارات، والمستشار العمالي بالسفارة المصرية، وكوكبة من سيدات المجتمع المصريات والفنانة بشري.

وتقدمت النائبة غادة عجمي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع قيادات وضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصار 6 أكتوبر المجيد.

غادة عجمي: نصر أكتوبر سيظل مصدرا للفخر

وأضافت النائبة غادة عجمي، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، حيث سجلت القوات المسلحة المصرية ملحمة وطنية ستظل محفورة بحروف من نور في التاريخ الوطني.

الجمهورية الجديدة في مصر

وأكدت «عجمي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دشن الجمهورية الجديدة، وأصبحت هذه الجمهورية حقيقة مُطلقة لا جدال فيها وواقعًا ملموسًا، ومصر حققت العديد من الإنجازات هما الاستقرار والتنمية، ومصطلح الجمهورية الجديدة فى مصر له دلالته للتعبير عن دخولها مرحلة جديدة من تاريخها، نجحت فيها فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة وحققت إنجازات في كافة القطاعات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.