سياح يشاركون في الاحتفال بنصر أكتوبر على شواطئ الغردقة.. مسيرة بعلم مصر

شهدت شواطئ الغردقة، اليوم الجمعة، احتفالات آلاف المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر، وحرب استرداد الأرض والكرامة، وذلك بحمل علم مصر طوله 30 مترا، وترديد الأغاني الوطنية والرقص على أنغام الربابة والمزمار البلدي.

احتفالات نصر أكتوبر على شواطئ الغردقة

وأشار محمد حسن، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر تضمنت مسيرة على الشواطئ بمشاركة آلاف المصريين والأجانب على أنغام الربابة والمزمار البلدي وترديد الأناشيد الوطنية ورفع أعلام مصر.

سياح يشاركون المصريين احتفالات نصر أكتوبر

وأضاف محمد شيكو، مدير الأنشطة الترفيهية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح حرصوا على مشاركة المصريين فرحتهم بذكرى نصر أكتوبر المجيد، لافتا أن السياح الأجانب يحرصون دائما على المشاركة مع المصريين في الاحتفالات والأعياد الوطنية والمناسبات الاجتماعية.

انتعاش السياحة في الغردقة

وأشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية منظمة للاحتفالات بالغردقة، إلى أن القطاع السياحي يحتفل باليوبيل الذهبي لذكرى النصر العظيم كمشاركة مجتمعية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى الانتعاشة السياحية في عصر الرئيس السيسي بفضل الاستقرار الذي تشهده البلاد، مؤكدا أن القطاع السياحي يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.