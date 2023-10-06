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احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. علم مصر والنشيد الوطني يزينان قنوات «المتحدة»

كتب:

شريف سليمان
02:26 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
علم مصر

علم مصر

احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، عبر وضع علم مصر وعزف النشيد الوطني عبر قنواتها في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، تزامنًا مع موعد الضربة الجوية الأولى لحرب أكتوبر المجيدة. 

استعادة الأرض المحتلة من العدو الإسرائيلي

ونفذت القوات المسلحة الباسلة، الضربة الأولى في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرًا في السادس من أكتوبر عام 1973، من أجل استعادة الأرض المحتلة من العدو الإسرائيلي. 

ونجحت قواتنا المسلحة عبر حرب أكتوبر المجيدة، في إلحاق الهزيمة بقوات العدو واستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1973.

وضع علم مصر على شاشات «المتحدة»

ووضعت قنوات إكسترا نيوز وإكسترا لايف وdmc وon والقناة الأولى وcbc، علم مصر على شاشاتها بالكامل، مع عرض النشيد الوطني في تمام الساعة الثانية من مساء اليوم، تزامنًا مع ذكرى بدء معركة العبور في السادس من أكتوبر من عام 1973.

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