بعد نشر فيفي عبده فيديو للعلاج تحت الماء.. اعرف فوائده السحرية

نشرت فيفي عبده فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء خضوعها لجلسة علاج تحت الماء، وكتبت فيفي عبده: «صباح الخير من بحر الساحل الشمالي وجماله من جلسة العلاج الطبيعي في المياه، ومبعرفش أعوم إسكوز مي يا جماعة بحمد ربنا أني قدرت استرد صحتي ورجعت اقف على رجلي تاني وأحس اني فيفي من أول وجديد، بحمدك يا رب وربنا يشفي كل مريض».

فؤائد العلاج بالماء

وعن العلاج الطبيعي بالماء، فهو من أنواع العلاجات الطبيعية الإستشفائية، فالماء به عدد كبير من الخصائص كيميائية وفيزيائية.

وحسب تصريحات الدكتور ماهر القبلاوي أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة لــ«الوطن»، قال إن العلاج تحت الماء له عدة أنواع، ولكل نوع استخدامات محددة، تتم عبر أجهزة مختلفة، وكذا يتم استخدامها مع العلاج الكهربائي أيضا، ويتم خلطها بمعادن وعدة مركبات.

وأشارالدكتور ماهر القبلاوي، إلى أن هناك أنواعا مفيدة وأخرى غير مستحبة مثل العلاج بالبخار، والذي من الممكن أن يسبب حروقا للمريض، باستثناء العلاج بالبخار المثلج.

وهناك أيضا العلاج بالثلج والذي يمكن للجميع استخدامه، عبر وضع الثلج على أماكن الألم ما يساعد على تهدئة الألم وعلاجه.

أهمية مياه البحر على الجسم

أما عن ماء البحر، فهو غني بالماغنيسيوم، الذي يساعد العضلات على الراحة والاسترخاء، ويقلل من التوتر.