فيفي عبده تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو: ربنا يحمي مصر

احتفلت الفنانة فيفي عبده بذكرى ثورة 23 يوليو، وهنأت الشعب المصري من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة مكتوب عليها ثورة 23 يوليو، وعلقت عليها: «كل سنة ومصر بخير وسلام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. ربنا يحمي شعب مصر وجيشنا ورئيسنا يا رب.. تحيا مصر».

فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية

يذكر أن الفنانة فيفي عبده تعرضت مؤخرا لوعكة صحية، وشاركت جمهورها بفيديو لها وهي في منزلها تتلقى العلاج على يد الطبيب الخاص بها.

وقالت خلال الفيديو، إنها تطمئن جمهورها على صحتها، داعية الله أن ينتقم ممن يريد أذيتها وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة فيفي عبده، مسلسل شغل في العالي، خلال رمضان 2022 بجانب عدد من الفنانين منهم شيرين رضا.