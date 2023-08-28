فيفي عبده تكشف حالتها الصحية: أجريت عملية جراحية بسبب حزني على صديقتي

كشفت الفنانة فيفي عبده عن حالتها الصحية، بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة، خلال الفترة الماضية، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية.

فيفي عبده تكشف حالتها الصحية

وقالت فيفي عبده في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أصبحت بصحة جيدة خلال الفترة الحالية، وأنها تعرضت لوعكة صحية بسبب حزنها على إحدى صديقاتها، وبعدها زاد وزنها بطريقة كبيرة، موضحة: «التخن أثر على ضهري وفجأة الغضروف ضغط على الأعصاب وماكنتش قادرة أضغط على رجلي، فروحت المستشفى وعملت العملية».

حضور فيفي عبده مهرجان القاهرة للدراما

وحضرت فيفي عبده مؤخرا، مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، ووجهت الشكر حينها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أشرف زكي، والفنان يحيى الفخراني، لمجهودتهم على خروج المهرجان بشكل جيد.

آخر عمل درامي لفيفي عبده

وغابت فيفي عبده، عن السباق الرمضاني الماضي 2023، وذلك بعد أن حققت نجاحا بمسلسل «شغل في العالي»، الذى عرض عام 2021، والتى كانت تدور أحداثه حول جليلة وشروت امرأتان مختلفتان يجمعها حظهما العثر وزيجاتهما الفاشلة فتصيران صديقتين، وتلجآن لتكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، لكن الأيام تحمل لهما مفاجأة تختبر بها صداقتهما.