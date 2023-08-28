رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيفي عبده تكشف حالتها الصحية: أجريت عملية جراحية بسبب حزني على صديقتي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:44 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
فيفي عبده

فيفي عبده

كشفت الفنانة فيفي عبده عن حالتها الصحية، بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة، خلال الفترة الماضية، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية.

فيفي عبده تكشف حالتها الصحية

وقالت فيفي عبده في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أصبحت بصحة جيدة خلال الفترة الحالية، وأنها تعرضت لوعكة صحية بسبب حزنها على إحدى صديقاتها، وبعدها زاد وزنها بطريقة كبيرة، موضحة: «التخن أثر على ضهري وفجأة الغضروف ضغط على الأعصاب وماكنتش قادرة أضغط على رجلي، فروحت المستشفى وعملت العملية».

حضور فيفي عبده مهرجان القاهرة للدراما

وحضرت فيفي عبده مؤخرا، مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، ووجهت الشكر حينها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أشرف زكي، والفنان يحيى الفخراني، لمجهودتهم على خروج المهرجان بشكل جيد.

آخر عمل درامي لفيفي عبده

وغابت فيفي عبده، عن السباق الرمضاني الماضي 2023، وذلك بعد أن حققت نجاحا بمسلسل «شغل في العالي»، الذى عرض عام 2021، والتى كانت تدور أحداثه حول جليلة وشروت امرأتان مختلفتان يجمعها حظهما العثر وزيجاتهما الفاشلة فتصيران صديقتين، وتلجآن لتكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، لكن الأيام تحمل لهما مفاجأة تختبر بها صداقتهما.

اقرأ المزيد:

فيفي عبده بـ«الإسدال» على الشاطئ: «مش هخلص من كلام الناس»

فيفي عبده تهنئ سعد لمجرد بعقد قرانه: «ربنا يسعدكم»

فيفي عبده: أبدأ تصوير مشاهدي في مسلسل «آخر الزمن» خلال أيام

فيفي عبده تعزي ريم البارودي في وفاة والدها: قلبي معاكي

فيفي عبده تكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا بـ«فلتر الخفاش»

فيفي عبده تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو: ربنا يحمي مصر

فيفي عبده تكشف عن خضوعها لعملية جراحية صعبة: «مبحبش أستعطف الناس»
بقلم أحمد عبد الرحمن