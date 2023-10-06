افتتاح 3 مساجد بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي أبو المطامير وحوش عيسى، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و600 ألف جنيه.

وتضمنت المساجد التي جرى افتتاحها ما يلي:

- مسجد الرحمة بقرية حسن علام النوبارية في أبو المطامير، على مساحة 70 مترا مربع بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه «إحلال وتجديد».

- مسجد الإخلاص بقرية الفتح 18 بأبو المطامير، على مساحة 182 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه «إحلال وتجديد».

- مسجد عنبر في بندر حوش عيسى على مساحة 300 متر مربع بتكلفة إجمالية مليون جنيه «صيانة».

افتتاح مساجد في البحيرة

يأتي افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

عنوان خطبة الجمعة اليوم

وجاءت خطبة الجمعة اليوم بعنوان «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»، وتحدثت عن أن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية، وهي أسمى غايات النبلاء، وأعظم أمنيات الشرفاء، حين يبذل الشهيد روحه الزكية فداء لدينه وأهله ووطنه.