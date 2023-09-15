افتتاح 9 مساجد في البحيرة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح 9 مساجد، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام.

وأدى اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وكامل غطاس السكرتير المساعد، شعائر صلاة الجمعة بمسجد المحطة بمدينة حوش عيسى والمقام على مساحة 950 مترا، كما قام المصلون عقب صلاة الجمعة بأداء صلاة الغائب على ضحايا الكوارث الإنسانية بدولتي ليبيا والمغرب.

افتتاح 9 مساجد في البحيرة

وجاءت المساجد التي جرى افتتاحها على النحو الآتي:

- مسجد الرياض بفرع 10 التحرير بمركز أبو المطامير على مساحة 196 مترا (إحلال وتجديد).

- مسجد الرحمة الزيتون بقرية النمرية بمركز أبو المطامير على مساحة 245 مترا (إحلال وتجديد).

- مسجد التربية بجناكليس النمرية بمركز أبو المطامير على مساحة 300 متر (إحلال وتجديد).

- مسجد الفرنساوي بقرية بولين بمركز كفر الدوار على مساحة 980 مترا (إحلال وتجديد).

- مسجد الشريف بعزبة الشريف بالأبعادية بمركز دمنهور على مساحة 192 مترا (صيانة).

- مسجد المرداني بمدينة دمنهور على مساحة 576 مترا (صيانة).

- مسجد السلام بقومبانية لوقين بمركز كفر الدوار على مساحة 465 مترا (صيانة).

- مسجد الهداية بعزبة الدريسة بمركز دمنهور على مساحة 685 مترا (صيانة).

حرص الدولة على عمارة المساجد

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.