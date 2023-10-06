سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك

يشهدها سعر صرف الريال السعودي حالة من التباين الطفيف في الأسعار بمختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ذلك بعدما استأنف الريال السعودي استقرار سعر صرفه أمام الجنيه المصري خلال اليوم الجمعة 6-10-2023، بعد فترة من استقرار السعر مقابل الجنيه، ليواصل سعره في بنك مصر مستوى 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الريال السعودي في الكثير من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلي 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء.