استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت خلال تعاملات أمس الاثنين ليبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع وذلك وفقاً لما أعلن اليوم عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك المصرية 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما يسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه بيعاً و8.19 جنيه شراءً.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل بنك الاستثمار العربي يبلغ 8.20 جنيه شراء، أما سعر البيع يسجل 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي وصل إلى 8.25 جنيه للبيع و8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي في بنك المشرق إلى 8.13 جينه شراء و8.25 جنيه للبيع.