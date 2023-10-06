سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم في مختلف البنوك، إذ بلغ سعر الشراء اليوم 8.20 جنيه، كما سجل 8.23 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك للأسعارعبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً لبنك CIB.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع، تبعاً لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع وفقاً لمصرف أبو ظبي الإسلامي.