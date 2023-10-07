شهد سعر اليورو اليوم السبت 7-10-2023، ثباتًا في سعر الصرف، وسجل نحو 32.49 للشراء وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، وبحسب خبراء مصرفيون فإن سعر صرف اليورو سيظل ثابتًا حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

سعر اليورو اليوم

ترصد «الوطن» سعر اليورو اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وهي كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- سجل سعر اليورو اليوم السبت في البنك المركزي المصري 32.49 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- وبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 32.46 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- كما يسجل سعر اليورو اليوم السبت 7-10-2023 في البنك التجاري الدولي 33.03 جنيه للبيع أما سعر الشراء 32.74 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- ووصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 32.62 جنيه شراء و32.72 جنيه بيعًا.

سعر اليورو في ميد بنك

وسجلت أسعار اليورو اليوم السبت 7-10-2023 داخل ميد بنك يبلغ 33.56 جنيه للبيع و33.09 جنيه للشراء.