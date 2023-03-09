«شرطة البيئة» تداهم 6 مصانع أغذية ومنتجات مجهولة في الجيزة والقاهرة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية عن ضبط 6 مصانع وشركة «دون ترخيص- منتهى التراخيص»، بمضبوطات بلغت 35 طن مواد خام ومنتج نهائي لخام البلاستيك، 12,45 طن مواد خام لمياه مقطرة، 9480 لتر مواد خام لغازات ثانى أكسيد الكربون وأكسجين طبي وآرجون،7,1 طن مواد غذائية لحوم ودواجن مجهولة المصدر ودون بيانات أو فواتير شراء ومعدة للتداول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.