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رئيس «الكيانات المصرية في أوروبا»: دشنا حملة شعبية لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

كتب:

كريم روماني
11:05 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
بيت العائلة المصرية

بيت العائلة المصرية

أكد مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية في لندن، أنه جرى تدشين حملة لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحملة تحت شعار «مواطن لدعم الوطن» وشارك فيها المصريون داخل وخارج مصر: «لأول مرة تظهر حملة شعبية بهذا الحجم وهذه القوة لتأييد ترشيح رئيس للبلاد».

دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وأضاف مصطفى رجب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن عدد المصريين في بريطانيا يقرب من 250 ألف مواطن مصري، معظمهم شارك في الحملة الخاصة بدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

التوعية بالتنمية التي تحققت في مختلف القطاعات

ونوه بأن الحملة تقوم على أساس مجموعة من المحاور أولها التوعية بما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار بعد أن عاشت فترات عصيبة في فترة حكم الإخوان الإرهابية، بجانب التوعية بالتنمية التي تحققت في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والنقل من طرق وكباري ومحاور على النيل وموانئ بحرية وجافة.

وأكد رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن المواطنين في بريطانيا لديهم ثقة كاملة في العملية الانتخابية في مصر، لافتاً إلى أن المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لم يترك مجالاً في مصر إلا وحقق فيه تنمية ملموسة على أرض الواقع.

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