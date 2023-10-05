رئيس الجالية المصرية في باريس: نؤيد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لاستكمال التنمية

أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، طمأن قلوب الجالية المصرية، بشأن التفاف الشعب المصري حول الرئيس السيسي، ومناصرته من أجل مصر الجديدة.

قرار ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة أثلج القلوب

وأضاف صالح فرهود في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «أنه من دواعي الفرحة والامتنان أن نسمع خبر أثلج قلوب وفرحة المصريين جميعا في الداخل وفي الخارج وهو قرار ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات المقبلة».

وأوضح رئيس الجالية المصرية في باريس، أن الجالية تدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات من أجل مصر وتكملة مسيرة التقدم والازدهار والنجاح لمصر الغالية.

وأشار «فرهود»، إلى أن مصر حققت خلال التسع سنوات الماضية، إنجازات في مختلف القطاعات منها على سبيل المثال إنشاء العديد من المدارس والجامعات لإتاحة التعليم للجميع، وإنجازات في ملف النقل كإنشاء العديد من الطرق والكباري الجديدة.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر بداية من اليوم الخميس، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى ىالساعة الخامسة مساءً، وأكدت أنه لم يتقدم أحد في اليوم الأول، موضحة أن فتح باب الترشح مستمر حتى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري.