أمطار ورياح تضرب 10 محافظات غدا السبت.. بينها البحيرة والإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، وفرص سقوط الأمطار، إذ تشير التوقعات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والتي تؤدي احيانا إلى حجب الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وأشارت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار غدا السبت على 10 محافظات وهي « البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية الدقهلية، الشرقية»، وذلك بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، مع تكون الغيوم الجزئية والسحب المنخفضة.

وتشهد غدا السبت محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر» نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي سجلت أقصى سرعتها في جنوب الصعيد إذ بلغت 36 كيلومترا في الساعة.

وتشهد جميع المحافظات طقسا غائم جزئيا، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، إذ يسود طقس مشمس نهارا، وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط غدا تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.75 متر، وفي البحر الأحمر بلغت 2.5 متر وتكون مضطربة.

أمطار تضرب المحافظات

وتعرضت اليوم بعض المحافظات إلى طقس غائم جزئيا وغير مستقر، إذ سقطت أمطار خفيفة على محافظات «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، وسط نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي عملت على حجب الرؤية الأفقية.