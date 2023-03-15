محافظ سوهاج يلتقي اللواء سمير فرج ويهديه درع المحافظة

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية ومحافظ الأقصر الأسبق، خلال زيارته لجامعة سوهاج، للمشاركة في الندوة التي ينظمها طلاب «من أجل مصر»، تحت عنوان «معركة الوعي.. حرب الجيل الرابع والخامس.. ومستقبل الحرب الروسية الأوكرانية.. ومصر إلى أين عام 2023».

حضر اللقاء الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس طلاب من أجل مصر ونائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي الأحزاب السياسية.

إهداء درع المحافظة للواء سمير فرج

وأهدى محافظ سوهاج خلال اللقاء، درع المحافظة إلى اللواء سمير فرج، تقديرا لدوره الوطني خلال مسيرته الحافلة بالعطاء طوال فترة عمله بالقوات المسلحة، ثم محافظا للأقصر، مرحبا به على أرض المحافظة.

شكر سمير فرج لمحافظة سوهاج

وأبدى اللواء سمير فرج سعادته بالتواجد في محافظة سوهاج، مشيدا بما تشهده المحافظة من طفرة تنموية في كل المجالات.