الأرصاد تكشف حالة الطقس في المحافظات الأيام المقبلة.. أمطار وانخفاض الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، إذ أشار الخبراء إلى تعرض استمرار سقوط الأمطار على مدار غداً السبت والأحد 8 أكتوبر مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة والرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية

طقس المحافظات الأيام القادمة

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، أوضح بيان الأرصاد تأثر الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري مناشدة سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

أماكن سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

كما ذكر خبراء الأرصاد تعرض المحافظات يوم الأحد 8 أكتوبر إلى سقوط أمطار على « البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، الفيوم، سوهاج» وتصل نسبتها إلى 30% فيما تنشط الرياح على جنوب الصعيد على فترات متفاوتة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في المحافظات يوم الإثنين تنعدم فرص سقوط الأمطار وتنشط الرياح على «جنوب سيناء، الوادي الجديد، سوهاج، المنيا، بني سويف» على فترات متفاوتة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس بداية من يوم الثلاثاء 10 أكتوبر حتى الخميس 12 أكتوبر تشهد المحافظات نشاط للرياح على محافظات « البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، جنوب سيناء، الإسكندرية، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد»