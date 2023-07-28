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ناقد فني: مهرجان العلمين كرنفال احتفالي مميز نرى تراثنا فيه

كتب:

أحمد شوقي
01:57 م | الجمعة 28 يوليو 2023
الناقد الفني أحمد سعد الدين

الناقد الفني أحمد سعد الدين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن مهرجان العلمين مختلف لأنه «مش مهرجان كلاسيك» بل كرنفال احتفالي توجد بيه ألوان مختلف من الفنون.

احتفالات مهرجان العلمين متكاملة ومتنوعة

وأوضح أحمد سعد الدين، خلال مداخلية هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن من الأمور الجملية وجود الفنون الشعبية في مختلف أشكالها، مثل «فرقة العريش»، التي تقدم التراث الموجود بالعريش من العلمين، وأيضا التنورة التراثية تعد فنا شعبيا موجودا سواء خاص بفرقة «رضا» أو الفرقة القومية للفون الشعبية، حيث نستطيع أن نرى التراث الخاص بنا من مدينة العلمين.

وتابع الناقد الفني، أن احتفالات مهرجان العلمين في شهور فصل الصيف تعد احتفالية متكاملة ومتنوعة، ويوجد أكثر من فرقة للفنون الشعبية، وأن الأشخاص الموجودين في العلمين يستطيعون أن يروا الفنون الشعبية والحفلات الغنائية.

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