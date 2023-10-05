أعمال «نبوية» في «الكروشيه» ترى النور بعد 50 سنة.. «تراثنا» يفتح لها أبواب الخير

لم تتخيل الحاجة نبوية خليفة ابنة محافظة دمياط، صاحبة الـ63 عامًا أن بعد مرور 50 سنة من ممارسة هوايتها في فن الكروشيه ستفتح الفرص أبوابها أمامها، وستعرض منتجاتها في أكبر تجمع للحرف التراثية على مستوى الجمهورية.

فرص حقيقية من خلال المعارض

وقالت الحاجة نبوية خليفة، في تصريحات لـ«الوطن»: «كنت في كامل سعادتي عندما أكملت رسالتي مع أبنائي الثلاثة، وأتموا دراستهم وتزوجوا، ولكن أصبح لدي وقت فراغ كبير، فزاد اهتمامي بتطوير موهبتي في الكروشيه لمواكبة الموضة ومنتجات عصرية تواكب الأذواق الحالية، وطورت من نفسي وصنعت منتجات كثيرة حتى حالفني الحظ بعد 50 عاماً من العمل في الكروشيه الذي عشقته منذ طفولتي، بالمشاركة في معارض للحرف التراثية مثل معرض تراثنا بأرض المعارض بالتجمع الخامس، ومعرض القاهرة الدولي بمنصة أيادي مصر بأرض المعارض في مدينة نصر، وسط أكبر تجمع للحرف التراثية على مستوى الجمهورية والذي يأتي إليه زوار من جميع دول العالم».

وأضافت أن تلك الفرص لم تكن موجودة من قبل خلال السنوات الماضية، ولكن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هناك اهتمامًا كبيرًا بالحرف اليدوية وبخلق آفاق تسويقية من خلال تلك المعارض، كما أصبح أيضا اهتمام بالمرأة بشكل كبير من خلال المجلس القومي للمرأة ومنصة أيادي مصر، والتي تتيح الفرص لأصحاب الحرف بتسويق منتجاتهن والتجمع لتبادل الخبرات بين كل ثقافات المحافظات وبعضهن البعض».