«المصريين الأحرار» يرحب ببيان الخارجية الأمريكية عن تسليم المساعدات لمصر

رحب حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بتصريحات «الخارجية الأمريكية» حول تسليم المساعدات الخاصة بمصر، مؤكدا في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن «هذه التصريحات تقر بأن مصلحة الأمن القومي الأمريكي تقتضي الالتزام بالمساعدات، والتنازل عن بعض الشروط المتعلقة بالسنة المالية 2022».

وأضاف الحزب أن «التصريحات الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية تمثل إقرارا بأن بلادنا تسلك الطريق الصحيح في جميع الملفات، ومنها الملف الدولي تحت قيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحفظ مكانة وقدر وقوة مصر الضاربة والمؤثرة»، موضحا أن بيان الخارجية الأمريكية يأتي ردا على تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد في مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردين، المطالبة بحجب 235 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى مصر.

موقف «الخارجية الأمريكية» خطاب ودّ تجاه الدولة المصرية

ووصف «المصريين الأحرار» موقف «الخارجية الأمريكية» الأخير، بأنه يمثل خطاب ودّ تجاه الدولة المصرية، ويفتح آفاق تعاون مشترك على الصعيد السياسي بين الدولتين، ما يرحب به الحزب، مؤكدا أن استعادة المكانة المصرية دولياً وإقليميا يأتي نتيجة جهود حسيسة واستراتيجية ومنهجية رائدة لقيادة تملك المعلومة، وتجيد اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ما يطمئن الشعب على سلامة واستقرار بلاده.

«الخارجية الأمريكية» رد قاطع على المشككين

وأوضح «المصريين الأحرار» أن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن الأمن القومي للولايات المتحدة يرتبط بالتعاون مع مصر، يعتبر رداً قاطعا على المشككين وأبواق الخسة خارج أو داخل الوطن، أو المرتزقة الذين يحاولون إحباط الشعب، والتقليل من مكانة مصر وجهود قيادتها.