السيسي: مهلة شهرين أمام المحافظين للتأكد من جاهزية جميع المعدات الهندسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه سيطلب من المحافظين خلال شهرين تجميع جميع المعدات الهندسية في محافظاتهم ليتفقدها، بالإضافة لإرسال لجان لتفقدها بدقة، حتى يكون كل محافظ مسئول عن عمل ورفع كفاءة المعدات في محافظته.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، صباح اليوم، بما تشمله من مراكز متحركة، وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة في جميع محافظات الجمهورية.

وأجرى الرئيس حوارًا بالفيديو كونفرانس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، والاطمئنان على جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة، والربط والتنسيق المتكامل.

وخاطب الرئيس المحافظين قائلا «عندك في المحافظة معدات، سواء 400 أو 500 معدة، سواء لودر أو بلدوزر أو غيره، عندك أدوات وشركات في كل محافظة قادرة على التأمين الفني، ويجب أن تكون كفاءة المعدات مرتفعة، بمعنى أنه لو عندي 100 معدة في المحافظة، يكونوا صالحين».

وأشار إلى ضرورة الاطمئنان على كفاءة وصلاحية كل المنشآت الحيوية والمهمة في المحافظات، من خلال المديريات المتواجدة داخلها، موضحا «مثلاً محطات المياه والري والمعالجة يتم التأكد من كفاءة المحطات، وجاهزية طلمباتها ومعداتها على العمل بأعلى كفاءة ممكنة»، ثم خاطب المحافظين قائلاً «حضراتكم قدامي، وقدامكم شهرين كحد أقصى، عشان مظلمكمش».