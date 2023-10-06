مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي غدا

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل، وذلك غدًا السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، في فندق إنتركونتيننتال – قاعة سرايا – بمدينة نصر.

وأشارت الحملة، إلى أنه على المدعوين، الحضور من الساعة الثانية مساءً، على أنّ يبدأ المؤتمر في الساعة الثالثة مساءً، والدخول من بوابة الفندق الرئيسية.