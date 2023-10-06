الرئيس السيسي: مصر تمتلك أطقم إدارة أزمة محترفة في كل محافظة  

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سعادته بالاطمئنان على جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لإدارة أي أزمة على مدار الـ24 ساعة.

جاء ذلك، خلال تفقد الرئيس السيسي، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة، وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسي يتفقد جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأجرى الرئيس السيسي، حوارًا بالفيديو كونفرانس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، إذ اطمئن على جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا الشأن، والربط والتنسيق المتكامل.

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ مصر تمتلك غرفًا بجميع المحافظات مربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية، لإدارة أزمات الدولة في القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

الرئيس السيسي: مصر تمتلك أطقم إدارة أزمات محترفة

ولفت إلى أن مصر أصبحت تمتلك أطقم إدارة أزمات محترفة على مستوى كل محافظة، وبالتالي نكون قادرين من خلال الغرف، على الاتصال المؤمن لمركز إدارة أزمات الدولة للتعامل مع أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.

وأوضح الرئيس السيسي أنّ كل غرفة أزمات، بها معلومات وبيانات كل القطاعات في المحافظة، مثل الصحة والصرف الصحي وغيرها، ليجري استغلالها في إدارة أي أزمة وتحريك الأدوات.