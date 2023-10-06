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عاجل.. الإفراج بالعفو عن 3328 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

كتب:

محمد بركات
04:04 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
عاجل.. الإفراج بالعفو عن 3328 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية انه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2023.

فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيل.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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