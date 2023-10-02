وزيرة التضامن: الإفراج عن 5874 غارمة بتكلفة 334 مليون جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أصدرت بالتعاون مع الأهرام العربي دليلا لتوثيق الحرف اليدوية والحفاظ عليها، لافتة إلى أن الكثير من السيدات عرضة لأن يكن من الغارمات، لعدم وجود إجراءات كافية لتعليمهن وتدريبهن، وحاليًا نعمل على علاج هذه النقطة.

وأكدت القباج، خلال كلمتها في اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزراء والمسؤولين، الإفراج عن 5874 غارمة بتكلفة 334 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه يتم مراجعة الحالات بشكل كامل ودراستها من خلال لجنة مشكلة بين التضامن والعدل والداخلية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنّ بنك ناصر الاجتماعي له دور كبير ولديه منتجات مصرفية ولجان زكاة تنفق على الكثير من المستشفيات وملف دعم للمسنين وطلاب التعليم الفني، ويحتاج البنك إلى تطوير كبير بعد الطفرة التي حدثت في السنوات الأخيرة، فكانت التمويلات في 2014 تساوي 7.2 مليار جنيه وفي 2022 وصلت إلى 26 مليار جنيه، والودائع الاستمارية زادت من 3.8 مليار جنيه في 2014 إلى 17 مليار جنيه في 2022.