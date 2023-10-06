التقديم على العداد من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. 7 خطوات سريعة

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لعملائها خطوات التقديم على العداد من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك لمن يتعاملون بنظام الممارسة، لتجنب فرض أي غرامات مالية عليهم، وليتم تقنين أوضاعهم القانونية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم على العداد من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

يجرى تركيب العداد الكودي للمتقدمين، بعد أن يتم التقديم على العداد الجديد، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عن طريق شركات الكهرباء الـ 9 على جميع أنحاء المحافطات.

التقديم على العداد من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

الخطوة الأولى يقوم المتقدم بالدخول المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط.

الخطوة الثانية يجب على العميل كتابة البيانات الكاملة.

الخطوة الثالثة يختار العميل رقما سريا، ويكون مكونًا من 8 رموز «أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة» ويجب الاحتفاظ بالرقم السري معه.

الخطوة الرابعة رفع صورة للبطاقة الشخصية وتكون أمامية وخلفية.

الخطوة الخامسة يتم تقديم عقد ملكية للوحدة الراغب في تركيب العداد لها ببيانات البطاقة الشخصية.

الخطوة السادسة يتم إرفاق صورة لإيصال الممارسة الأخير.

الخطوة الأخيرة إرفاق صورة للعقار من الخارج.