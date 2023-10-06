كيفية تجنب أخطاء فواتير الكهرباء وارتفاع قيمتها.. «هتدفع استهلاكك بس»

في كثير من الأحيان، وبحلول موعد دفع فاتورة الكهرباء الشهرية، يتفاجأ العديد من المواطنين بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، الأمر الذ يجعلهم يبحثون عن أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة بهذا القدر، وقد يرجع ذلك إلى تسجيل قراءة خاطئة من جانب كشاف النور الذي يمر على المنازل لتسجيل القراءة.

وتتيح الشركة القابضة لكهراء مصر للمواطنين فرصة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا تجنبا لحدوث أخطاء ناتجة عن قراءة خاطئة للعداد تؤدي لارتفاع قيمة الفاتورة، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

- يقوم المواطن الراغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــــــــا.

- تظهر أمام المستخدم الكثير من الخدمات التي يمكن إجراؤها من خلال المنصة، ثم يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة العداد.

- وبعدها يقوم بإدخال قراءة عداد الكهرباء المسجلة على الشاشة الخاصة به، ثم يتم الضغط على تسجيل، منعا لحدوث أي أخطاء في قراءة العداد تعرض الفاتورة للارتفاع نتيجة خطأ بسيط.