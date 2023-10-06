الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023.. 6 خطوات سريعة

حددت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 للمشتركين، وتوضح السطور التالية، كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

يمكن للمشتركين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 من خلال الخطوات التي حددتها الشركة، ومعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية بعد الدخول إلى الرابط، واتباع الخطوات التالية.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

الخطوة الأولى يتم الضغط على قسم الخدمات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.

الخطوة الثانية الضغط على اختيار «الاستعلام عن الفواتير» مباشرة.

الخطوة الثالثة تحديد اسم المنطقة الخاصة بالعميل، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023 جنوب القاهرة.

الخطوة الرابعة إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة الخامسة الضغط على زر «استعلام»، وتظهر آخر فاتورة كهرباء إضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

الخطوة الأخيرة حال عدم ظهور الفاتورة يحاول العميل التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، ورقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو أي فاتورة سابقة.