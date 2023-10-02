سر إضاءة اللمبة الصفراء في العداد مسبق الدفع.. تحذير من أمور تعرضك للغرامة

يحرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك دوما على توعية المواطنين بكل ما يتعلق بمرفق الكهرباء داخل المنازل والعدادات واستخدام الأجهزة الكهربائية سواء لترشيد الاستهلاك أو عدم الوقوع في الأمور المحظورة والتي تعرضهم للمساءلة القانونية أو دفع غرامات مالية.

أسباب إضاءة اللمبة الصفراء التلاعب

ويوجد بعداد الكهرباء الديجيتال أو مسبق الدفع لمبة تضاء باللون الأصفر، وتدل على التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب:

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة «كوبرى» على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

الخطوات التي يجب اتباعها عند إضاءة اللمبة الصفراء

وجاءت الخطوات التي يجب اتباعها عند إضاءة اللمبة الصفراء لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- يقوم مندوب الشركة بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- بالنسبة العداد مسبق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

موعد وقف تخفيف الأحمال

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية في وقت سابق موقف خطة تخفيف الأحمال مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، موضحة أن موعد الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال سيكون خلال أيام، والذي يحدث بشكل تجريبي، بحسب جداول قطع التيار بكل محافظة على حِدة.

ويجري تخفيف الأحمال بمعدل يصل إلى 1600 ميجا وات، بعدما كانت تصل إلى 3000 ميجا وات، ثم 2500 ميجا وات، إذ شهدت الأعوام السابقة تخفيف الأحمال بداية من شهر أكتوبر، الذي يبدأ في الانخفاض درجات حرارة الطقس، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية والبدء في إغلاق التكيفات لتعود معدلات الأحمال كما كانت.