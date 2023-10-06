«الوفد»: إقبال على تأييدات المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة ببورسعيد

توافد العديد من أعضاء حزب الوفد ببورسعيد وعدد كبير من أبناء المدينة الباسلة على مقر الحزب لملء استمارة الانضمام للحملة الانتخابية لتأييد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

تنظيم مسيرة أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات لـ«يمامة»

أعرب المستشار صفوت عبد الحميد رئيس لجنة الوفد ببورسعيد عن شكره وتقديره لكل الحضور للمشاركة في الحملة الانتخابية بداية من مرحلة الدعاية ومرورًا بسير العملية الانتخابية وانتهاء بالتصويت ومراقبة اللجان والمقرات، مشيرا إلى تنظيم مسيرة أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات لمرشح الحزب.

وكان الدكتور عبد السند يمامة، أعلن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإجرى الكشف الطبي الثلاثاء الماضي، بمستشفى زايد التخصصي، استعدادا لتقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات، وأكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات، والتي أكد أنها مسألة مهمة جدا وهي مرتبطة بالوظيفة الرئاسية لتبين مدى صلاحية أداء المهام المطلوبة، والكشف الطبي مهم جدا ويبين سلامة الجسم بأكمله مثل تحليل الدم والكشف على بعض الأجهزة واليوم كان مجهدا ولكن الحمد لله النتيجة مطمئنة.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن شعار حزب الوفد في الانتخابات «قوم يا مصري» لسيد درويش وأطلقه أثناء ثورة 1919 وهو شعار تاريخي يعبر عن الكفاح والنضال.