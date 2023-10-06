«الهيئة الوطنية» تحدد ضوابط حفظ الأمن والنظام في الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل مهمة بشأن حفظ الأمن والنظام في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ أكدت المادة الثانية من القرار رقم 14 لسنة 2023، أنّ حفظ الأمن والنظام يشتمل عددًا من المهام، وهي تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام في أثناء الإدلاء بأصواتهم، وفق الموقع الرسمي للهيئة.

حفظ الأمن والنظام

كما يشتمل حفظ الأمن والنظام، على تأمين المرشحين ومؤيديهم، في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم، وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.

كما يشتمل حفظ الأمن والنظام، على تأمين المقرات الانتخابية، التي تتضمن مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ومقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات ومقار اللجان العامة، فضلاً عن مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.

تأمين مستلزمات العملية الانتخابية

أيضاً نص القرار، على تأمين مستلزمات العملية الانتخابية وأوراقها وأماكن وجودها، وفي أثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان ومتابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وفي أثناء نقلها للجان الفرعية وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأخيراً نصت المادة الثانية من القرار، على الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.