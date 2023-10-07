إنجازات 10 سنوات.. ارتفاع الاستثمارات العامة في قطاع مياه الشرب 5 أضعاف

خلال السنوات الماضية تمكنت الدولة المصرية من تطوير شبكات الصرف الصحي لتفادي العجز المائي، ورفع حجم الاستثمارات، وهو ما سيساهم في رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، ارتفعت الاستثمارات العامة في قطاع مياه الشرب بما يتجاوز 5 أضعاف، وذلك في إطار خطة الدولة لتفادي العجز المائي.

وجاء الأرقام كالتالي:

7,6 مليار جنيه عام 2016 - 2017

42,4 مليار جنيه عام 2021 - 2022

مياه الشرب شهدت طفرة كبيرة

وتكليلًا لتلك الجهود فقد شهدت مياه الشرب النقية المنتجة على مستوى الدولة خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة على النحو المبين في الشكل التالي:

كمية المياه النقية المنتجة على مستوى الجمهورية خلال عامي 2014 - 2015 بـ 24,0 مليون متر مكعب / اليوم، و2021 - 2022، بـ 24,7 مليون متر مكعب / اليوم، وذلك وفقً للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تنفيذ روافع وخزانات أرضية بمنطقة الواطية بسانت كاترين

وبلغت التكلفة الإجمالية 217 مليون جنيه، لتنفيذ روافع وخزانات أرضية بمنطقة الواطية بسانت كاترين وروافع الجبيل وروافع الوادي بطور سيناء.