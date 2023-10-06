خدمة تحويل اشتراك مياه الشرب.. تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة تحويل اشتراك مياه الشرب -تحويل العداد من اسم لاخر، بجميع الفروع، مؤكدة أنه بامكان المشتركين الحصول على هذه الخدمة عبر خطوات ميسرة.

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على هذه الخدمة، وفق ما اعنلت عنه الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي كالتالي:

- صورة عقد الملكية مسجل.

- إيصال المياه الخاص بالعقار.

- صاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل.

- البطاقة القومية أو صورتها.

الخطوات اللأزمة للاشتراك في خدمات المياه

أوضحت الشركة المستندات المطلوبة للاشتراك في خدمات المياه وإجراءات التوصيل:

1- تقديم طلب لمدير الفرع لتوصيل المياه «النموذج المعد».

2- تقديم موافقة الجهة المختصة لتوصيل المياه لمحل الاشتراك للعميل.

3- إرفاق صورة لأثبات الشخصية «بطاقة الرقم القومي» لطالب الاشتراك.

4- إرفاق صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو ترخيص المباني.

5- إرفاق فاتورة مياه من الجار أو نفس المنزل.

إجراءات التوصيل المياه

- تبدأ أولى الخطوات بسداد المشترك قيمة أجور المعاينة في الخزينة.

- الخطوة الثانية تتم خلالها المعاينة بمعرفة المشرف الفني المختص من الشركة، ويقوم بتحديد مسار التوصيلة وأقطارها وجميع المهمات اللازمة لإتمام التوصيل.

- الخطوة الثالثة تتضمن أن يقوم الفني بتسعير المقايسة الإبتدائية، حسب الأسعار المعمول بها في الشركة، وسدادها في الخزينة بمعرفة العميل.

- الخطوة الرابعة تتمثل في صرف المهمات من المخازن، ويكون بمعرفة الفني المختص.

- الخطوة الخامسة تتضمن توصيل المياه للمشترك واثبات تاريخ فتح المياه للاشتراك على النموذج المعد.

- الخطوة الأخيرة تتضمن استخراج فاتورة الاستهلاك للمشترك في الشهر التالي لموعد الاشتراك.

المستندات اللأزمة لتحويل اشتراك مياه الشرب