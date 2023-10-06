حقيقة تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب هطول الأمطار

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ «الوطن»، إن الدراسة مستمرة في مدارس الإسكندرية غدا السبت 2023/10/7 ولا حقيقة ما يتردد عن تعطيل الدراسة بسبب الأمطار، حيث لم ترد إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أي تحذيرات من الأرصاد الجوية بوجود أمطار غزيرة فيها خطورة على الطلبة أو المواطنين والدراسة مستمرة بشكل طبيعي في مدارس محافظة الإسكندرية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأشار الدكتور عربي أبو زيد إن مديرية تعليم الإسكندرية، إلى أن هناك غرفة عمليات تتابع الأحوال الجوية من خلال الجهة المختصة وهي هيئة الأرصاد الجوية والمنوط بها معرفة حالة الطقس والتحذير من أي أمطار غزيرة أو نوات ورياح تؤثر على حركة المواطنين ونحن نهتم بسلامة أبنائنا الطلبة والمعلمين وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارات والمدارس التابعة لها، وفي حالة وجود تحذيرات من الأرصاد الجوية سيتم الإعلان عن ذلك من خلال القنوات الرسمية التابعة لمديرية التربية والتعليم وصفحاتها الرسمية وإرسال نشرات لمديري الإدارات.

طقس الإسكندرية

وكانت تداولت شائعات عن تعطيل الدراسة غداً السبت الموافق 2023/10/7 على صفحات السوشيال ميديا بعد وصول تحذيرات بتساقط الأمطار على المدينة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث من المقرر تفتح مدارس الفترتين المسائي والصباحي أبوابها غداً كيوم دراسي طبيعي، ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب الأحوال الجوية حيث لم تعلن هيئة الأرصاد الجوية أي تحذيرات من طقس الغد بمحافظة الإسكندرية.