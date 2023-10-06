إزالة إشغالات وتعديات من على الرقعة الزراعية في كفر الشيخ

شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، عدد من حملات لإزالة الإشغالات، وإزالة التعديات من على الأراضي الزراعية ونهر النيل، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً باستمرار تلك الحملات بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية بهدف توفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتاً إلى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

إزالة إشغالات ومباني مخالفة

بينما تابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، في محافظة كفر الشيخ، من أعمال حملات النظافة، ومسح مدخل قرية بقلولة كوبري «خمار»، والبر الشرقي، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورش الشوارع الرئيسية، ورفع الأتربة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ، والشوارع الرئيسية، ورفع الإعلانات الغير مرخصة والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات.

إزالة مباني من على الرقعة الزراعية

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالمحافظة، بإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية الشراقوه القبلية التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصي على مساحة 760 مترا، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة حالتين تعدي، الحالة الأولى، إزالة مبني بالطوب البلوك تعدي على الأرض الزراعية بقرية أم العمر على مساحة 100م تقريبا، والحالة الثانية عبارة عن إزالة سور بالبلوك الأبيض تعدي على أرض زراعية بمساحة 150م بقرية زيدان.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمركز قلين على مساحة 4 قراريط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، في كفر الشيخ، إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بعزبة الصاج، وفك شدة خشبية بالطريق العام بالسالمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.