وزارة البيئة ومحافظة كفر الشيخ يتعاونان لمواجهة موسم السحابة السوداء

التقى محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، بالدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة البيئة، لتشكيل فرق عمل تضم مسؤولي المجالس المحلية والإدارات الزراعية بالمحافظة، للتصدي للتلوث الجوي الناجم عن حرق المخلفات الزراعية في ظروف جوية غير ملائمة.

استند الاجتماع إلى تقرير منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة، التي ترصد حالة الطقس وأماكن الحرق عبر الأقمار الصناعية، وتحدد مؤشرات سكون الجو وتركز الملوثات، كما ناقش الاجتماع أيضًا دعم وزارة البيئة للمستثمرين في مشروعات صديقة للبيئة.

مواجهة تلوث الهواء الناتج عن حرق مكشوف للمخلفات الزراعية

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة لمواجهة موسم السحابة السوداء 2023 وبناءً علي تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور منظومة قش الأرز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومصانع الطوب إلى جانب عوادم السيارات.

مراقبة التزام المزارعين بالتعامل السليم مع المخلفات الزراعية

وتابع الدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة البيئة، سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة منها سواء باستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور على موقع لتجميع قش الأرز بقرية البشاير وتبين وجود به كمية 1000 طن قش أرز سيتم استخدامها كعلف للماشية، مؤكدًا أن الدورة الزراعية بمركز الرياض لمحصول الأرز هذا العام بلغت 20 ألف و380 فدانا، وتم حصاد 12 ألف و200 فدان.

تحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية

وأوضح «رشاد»، أنّ جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم الفني، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية، مشيرًا إلى أنّ قش الأرز ثروة يجب استغلالها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، والمهندس محمد الدالي، مسئول لجنة المعدات، ووائل فتحي، مسئول غرفة العمليات، ووائل زكريا، مسئول محور المرور الليلي بجهاز شؤون البيئة بطنطا، والمهندس خالد محمد أسعد، مدير عام الإدارة الزراعية بالرياض، ومسئولي الجمعيات الزراعية بمركز الرياض، ومسئولي مجلس مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ.