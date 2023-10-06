محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد السبيل في العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد السبيل في حي السبيل بمدينة العريش، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، في حضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، عبد العال البدري، سكرتير عام محافظة شمال سيناء المساعد، عبد العال البدري، سكرتير مساعد المحافظة، واللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، اللواء جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد

وأكد المحافظ بناء المسجد على مساحة 25*30 متراً 750 مترا مربعا بتكلفة 6 ملايين جنيه من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي 2022/2023، لافتا إلى أن المسجد يتسع لـ 1000 مصلٍ، ويضم صحن المسجد وميضة للوضوء ودورات مياه ومصلي للرجال وآخر للسيدات وغرفة للأمام ومأذنة.

وأشار المحافظ إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات، وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوقاف شمال سيناء

بدوره قال السيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن وزارة الأوقاف، افتتحت اليوم 22 مسجدًا في مختلف محافظات الجمهورية منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من الأول من شهر يوليه الماضي وحتى تاريخه 227 مسجدًا منها 163مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و64 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

افتتاح المسجد

وعقب الافتتاح قام المحافظ ومرافقوه، بأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»، حيث أكد مدير عام الأوقاف خلال خطبة الجمعة أن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية وهي أسمى غايات النبلاء وأعظم أمنيات الشرفاء، فقد خص الله الشهداء بفضائل عظيمة ومكانة سامية فهم في صحبة الصديقين والنبيين وحيا خطيب الجمعة أرواح شهداء قواتنا الباسلة وشرطتنا الذين فاضت أرواحهم دفاعًا عن وطننا الغالي مصر خلال حرب السادس من أكتوبر المجيدة.