مبادرة لزراعة شتلات الزيتون في مدينة العريش ضمن «اتحضر للأخضر»

نظم فرع جهاز البيئة بشمال سيناء، بالتعاون مع جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء، مبادرة لزراعة شتلات الزيتون ونظافة شاطئ البحر، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

مبادرة 100 مليون شجرة

وقالت المهندسة رضوى سامي شاهين، مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء، إن المبادرة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «اتحضر للأخضر».

وأضافت أن المبادرة بدأت بنظافة شاطئ البحر، بجانب زراعة شتلات الزيتون في حديقة المساعيد البحرية والشوارع والميادين والمدارس، بجانب عقد ندوات حول أضرار النفايات البلاستيكية.

أضرار التلوث البلاستيكي

كما أشارت إلى أهمية توعية الأفراد بأضرار التلوث البلاستيكي وأهمية إيجاد حلول لمشكلة مخلفات البلاستيك التي تضر بالصحة والاقتصاد والبيئة وضرورة تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة وجهود الدولة المصرية في دعم العمل البيئي وخطورة الوضع الراهن، من حيث كم المخلفات البلاستيكية والذي يساهم فعليا في ظاهرة الاحتباس الحراري.

استهلاك 14 مليار كيس بلاستيكي

وأضافت أنه يتم استهلاك 14 مليار كيس بلاستيكي في السنة، مما يمثل خطورة على البيئة في مصر، إذ يؤثر التلوث البلاستيكي البحري على 800 نوع على الأقل من الكائنات البحرية، وتقتل ما يصل إلى مليون طائر بحري.

وأعلنت ضرورة دعم تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة تعمل على الحفاظ على البيئة واستغلال النفايات لإنتاج صناعات نظيفة تفيد الأسرة المصرية بدعم مشروعات إعادة التدوير للمخلفات.

وأشار الدكتور هاني العلاقمي وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، إلى أهمية توعية الشباب بطرق الحفاظ على البيئة والعمل على الارتقاء بالوعي البيئي من خلال الدور الهام الذي تقوم به إدارة رعاية الشباب بعمل العديد من الندوات التوعوية وورش العمل في عدد من الكليات في جامعة العريش.

وأكد «العلاقمي» ضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية وخطورة الحرق المكشوف وتأثيرها المباشر على صحة الأفراد.

وأشار الدكتور محمد نجاتي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، إلى التعريف بالبلاستيك واستخداماته وأضرار النفايات البلاستيكية على البيئة وتأثيرها على الكائنات الحية سواء في البر أو البحر.

وقال إن المبادرة أوصت بضرورة الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإيجاد البدائل المستدامة، وتشجيع التوجه نحو النشاطات الاقتصادية الخضراء ودعم مشروعات إعادة التدوير، وحشد الدعم للعمل التحويلي وتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير البلاستيك، ضرورة التوعية والعمل على تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة.