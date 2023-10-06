«شوشة»: لدينا 17 تجمعا تنمويا لمياه الآبار لخدمة الأهالي في شمال سيناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنّ عبورًا تنمويًا كاملًا بدأ في المحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى إنفاق مبالغ طائلة تقدر بالمليارات من أجل إحداث التنمية الحقيقية، ويجري الاحتفال بافتتاحات بمدن شمال سيناء يوميًا، كما جرى إنشاء مدينة رفح الجديدة وهي جاهزة للافتتاح.

وأضاف شوشة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وإيمان منصور: «الفقر المائي أهم مشكلة نعاني منها، فلم يكن لدينا ترع أو آبار، وكنا نعتمد على الأمطار في الجزء الساحلي، والأهالي في شمال سيناء، محترفون في الزراعة ويستغلون كل قطرة مياه».

وتابع محافظ شمال سيناء: «لدينا 3 مصادر رئيسة للمياه، مثل ترعة السلام، التي جاءت مياهها من ترعة الإسماعيلية وكانت مياه مخلوطة، وجرى تخطيطها لزراعة 275 ألف فدان في منطقة بئر العبد ومنطقة شمال سيناء».

المصدر الثاني

وذكر، أن المصدر الثاني هو محطة معالجة مياه البحر الأحمر، حيث تنتج مياه معالجة ثلاثية يسقي بها جميع أنواع الأشجار وتنتج 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ونتج عنها اتفاق مهندسي الزراعة والري على زراعة 351 ألف فدان في وسط سيناء، حيث إن وسط سيناء هو المستهدف بسبب ما تتمتع أرضية بتربة جيدة جدا ومستوية.

المصدر الثالث للمياه

وأوضح، أن المصدر الثالث هو التجمعات التنموية، وهي تعتمد على مياه الآبار وهذه المياه يأخذ منها المواطن و5 أفدنة، مشيرًا إلى وجود 11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، و6 تجمعات بجنوب سيناء، لافتًا إلى أنّ مساحتها مختلفة لكنها تتفق على أن كل مواطن قدم وحصل على هذه الفرصة يحصل على منزل و5 أفدنة شاملة جميع المرافق.