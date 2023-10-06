«رياضة الإسكندرية» تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتضمن الاحتفال رفع الأعلام وترديد الأغاني الوطنية، وإجراء مسابقة فنون تشكيلية عن انتصارات أكتوبر المجيدة بهدف رفع وعى الشباب والأطفال بأهمية حرب أكتوبر في تاريخ مصر الحديث.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، يعد الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر فرصة هامة لتعريف أبناءنا بما بذله الجيش المصري من تضحيات وبطولات لتحرير أرض سيناء الغالية.

وأضافت الشريف، أن الجيش المصري نجح في بناء نفسه والتماسك سريعًا بعد هزيمة 1967، ليؤكد للعالم أن الجندي المصري لا يفرط في شبر من أراضيه، مشيرة إلى أن الاحتفالات التي تقام بمراكز شباب الإسكندرية هدفها تعزيز الانتماء لدى الشباب والنشء.