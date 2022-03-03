ملك قورة تكشف لـ«الوطن» حقيقة خطوبتها: «مش عارفة الكلام دا جه منين»

نفت الفنانة ملك قورة، بعض الأخبار التي جرى تدوالها بشأن خطوبتها، وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور علي صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

ملك قورة: لا أفكر في الخطوبة في هذا التوقيت

وقالت ملك قورة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها لم تُخطب، ولا تفكر في هذا الأمر، والصور التي تنشرها لا يوجد بها شيئ، مؤكدة أنه عندما تُخطب سوف تُعلن بنفسها، معقبة: «أنا مش عارفه الكلام دا جه منين.. ممكن يكون ربطوا بيني وبين أختي لأنها هي اللي متزوجة، وعندها ملك الصغيرة».

مشاركة ملك قورة في فيلم 200 جنيه

يذكر أن ملك قورة شاركت في فيلم «200 جنية»، بطولة أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد رزق، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوي، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، أحمد صلاح السعدني، من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين.

وتدور أحداث فيلم «200 جنية» حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.

من هي ملك قورة

يذكر أيضًا أن ملك قورة هى ممثلة مصرية، بدأت العمل في السابعة من عمرها، بمجموعة من الإعلانات، اختيرت بعد ذلك للمشاركة فى برامج الأطفال منها برنامج «يلا بينا»، ثم بدأت بعد ذلك فى تقديم مجموعة من البرامج منها «البرامج التعليمية باللغة الإنجليزية» لطلبة المدارس على القنوات التعليمية، وفي أوائل عام 2005 اختارها الفنان محمد فؤاد هي وشقيقتها مريم لمشاركته في فيلم «غاوي حب».